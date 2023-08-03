Фермер высадил поле из 1,2 млн подсолнухов для жены на 50-ю годовщину их свадьбы

В американском штате Канзас фермер Ли Уилсон высадил огромное поле из 1,2 млн подсолнухов в подарок своей жене Рене. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.
Чтобы справиться с таким объемом работы, Ли привлек своего сына. Подсолнухи заняли 80 акров земли (около 323 тыс. квадратных метров).
Свой подарок Уилсон преподнес любимой в честь 50-й годовщины их свадьбы.
«Это заставило меня почувствовать себя особенной. Не может быть более прекрасного подарка на годовщину, чем поле подсолнухов», — рассказала Рене.
Как отмечает Би-би-си, теперь это место привлекает много туристов из других штатов. Подсолнухи были посажены еще в мае, поэтому сейчас они в самом расцвете.