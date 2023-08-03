Реклама
Новости

Фермер высадил поле из 1,2 млн подсолнухов для жены на 50-ю годовщину их свадьбы

Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

В американском штате Канзас фермер Ли Уилсон высадил огромное поле из 1,2 млн подсолнухов в подарок своей жене Рене. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

Чтобы справиться с таким объемом работы, Ли привлек своего сына. Подсолнухи заняли 80 акров земли (около 323 тыс. квадратных метров).

Свой подарок Уилсон преподнес любимой в честь 50-й годовщины их свадьбы.

«Это заставило меня почувствовать себя особенной. Не может быть более прекрасного подарка на годовщину, чем поле подсолнухов», — рассказала Рене.

Как отмечает Би-би-си, теперь это место привлекает много туристов из других штатов. Подсолнухи были посажены еще в мае, поэтому сейчас они в самом расцвете.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»