Ненависть, мистика и нежелательная месть в первом тизере «Черного облака»

«Это лучший сценарий, который я читал и снимал. <…> Если бы я посмотрел этот проект как режиссер, который его не снимал, я бы от зависти, конечно, умер. Наш зритель такого еще не видел. Уверен, сериал удивит всех!»

Карен Оганесян Режиссер-постановщик