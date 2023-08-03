Ненависть, мистика и нежелательная месть в первом тизере «Черного облака»

Okko показал первый официальный тизер нового психологического триллера «Черное облако», в котором герои один за другим погибают то ли от разрушительной силы ненависти, то ли от мистического нечто.
Главная героиня — студентка Оля, которую окружающие знают как довольно агрессивную девушку. Она представляет мучительную смерть каждого, кто ее раздражает, — от преподавательницы в вузе до бросившего ее отца.
Обо всех ненавистных персонажах она рассказывает психологу, который помогает Оле выпустить свою злость и становится связующим звеном всех эпизодов.
«Внезапно один за другим близкие Оли загадочно погибают. Но вместо облегчения главная героиня испытывает ужас. Оля пытается понять, кто решил „помочь“ ей. Психолог? Или кто‑то другой? А может, что‑то другое?» — говорится в официальном синопсисе ленты.
Главную роль сыграла Мария Мацель, известная по роли Зины Колмогоровой в «Перевале Дятлова». Режиссером выступил Карен Оганесян («Игра на выживание»), автор сценария — Дарья Грацевич («Холоп»).
Также в «Черном облаке» снялись Юрий Колокольников, Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Ангелина Пахомова, Павел Чернышев, Алексей Розин, Светлана Камынина, Виктория Толстоганова и Евгений Гришковец. Премьера эксклюзивно на Okko запланирована на осень этого года.