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Хилари Суонк расследует убийство сына и бьет его Оливию Кук в трейлере «Гнева материнского»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:39

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер триллера «Гнев материнский» («The Good Mother»), в котором сыграли двукратная лауреатка «Оскара» Хилари Суонк и звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук. Фильм выйдет в кинопрокат 1 сентября.

Он расскажет о журналистке, берущейся расследовать убийство собственного сына. Ее сыграла Суонк. Кук исполнила роль беременной возлюбленной погибшего, с которой горюющая мать заключит неожиданный союз.

Двум женщинам, согласно сюжету, предстоит погрузиться в мрачный мир наркотиков и коррупции, чтобы выяснить правду о гибели любимого человека, а затем выследить ответственных за нее преступников.

Помимо Суонк и Кук, в фильме снялись Джек Рейнор, Дилон и Хоппер Пенн. Режиссером картины выступил Майлз Джорис-Пейрафитт. Он же написал сценарий вместе с Мэдисон Харрисон.

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Оливия КукХилари СуонкДжек Рейнор
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