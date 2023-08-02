Хилари Суонк расследует убийство сына и бьет его Оливию Кук в трейлере «Гнева материнского»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер триллера «Гнев материнский» («The Good Mother»), в котором сыграли двукратная лауреатка «Оскара» Хилари Суонк и звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук. Фильм выйдет в кинопрокат 1 сентября.
Он расскажет о журналистке, берущейся расследовать убийство собственного сына. Ее сыграла Суонк. Кук исполнила роль беременной возлюбленной погибшего, с которой горюющая мать заключит неожиданный союз.
Двум женщинам, согласно сюжету, предстоит погрузиться в мрачный мир наркотиков и коррупции, чтобы выяснить правду о гибели любимого человека, а затем выследить ответственных за нее преступников.
Помимо Суонк и Кук, в фильме снялись Джек Рейнор, Дилон и Хоппер Пенн. Режиссером картины выступил Майлз Джорис-Пейрафитт. Он же написал сценарий вместе с Мэдисон Харрисон.