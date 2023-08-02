СМИ: у франшизы «Крик» появится новый режиссер. Им может стать Кристофер Лэндон

«У Лэндона есть серьезный опыт в жанре хоррора, и в его фильмах есть доля комедии, которая подошла бы для такой серии как „Крик“. Он был признанным сценаристом большинства фильмов „Паранормальное явление“ и режиссером „Счастливого дня смерти“ и ребута „Чумовой пятницы“ с хоррор-оттенком», — написало издание.