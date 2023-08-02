СМИ: у франшизы «Крик» появится новый режиссер. Им может стать Кристофер Лэндон

Создатели фильмов «Крик 5» и «Крик 6» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт не будут работать над следующей частью слэшер-франшизы. Об этом сообщил портал Bloody Disgusting.
Режиссерский дуэт намерен заняться другими проектами. Тем не менее, планы на выпуск «Крика 7» существуют, хотя новый фильм еще не утвержден официально. Его постановкой может заняться Кристофер Лэндон («Счастливого дня смерти»).
По словам СМИ, подготовка к съемкам слэшера еще не началась и не может начаться должным образом из‑за забастовок сценаристов и актеров Голливуда. Когда фильм выйдет на экраны, остается загадкой.
«У Лэндона есть серьезный опыт в жанре хоррора, и в его фильмах есть доля комедии, которая подошла бы для такой серии как „Крик“. Он был признанным сценаристом большинства фильмов „Паранормальное явление“ и режиссером „Счастливого дня смерти“ и ребута „Чумовой пятницы“ с хоррор-оттенком», — написало издание.
Команда продакшн-компании Radio Silence, включая Беттинелли-Олпина и Джиллетта, же планирует выпустить высокобюджетный фильм о монстрах для студии Universal. Предположительно, лента станет экранизацией «Дочери Дракулы», а которой главную роль исполнит звезда «Крика» Мелисса Баррера.
В картине, которая выйдет 19 апреля, появятся также Дэн Стивенс, Кэтрин Ньютон и Уилл Кэтлетт. Кроме того, она станет одной из последних работ скончавшегося в возрасте 25 лет Ангуса Клауда, известного по сериалу «Эйфория».