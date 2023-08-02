Джастин и Софи Трюдо развелись после 18 лет брака

Трюдо отметил, что они с Софи «остаются близкой семьей, сохраняя глубокую любовь и уважение друг к другу», и попросил уважать личную жизнь ради благополучия их детей. Би-би-си отмечает, что бывшие супруги будут вместе появляться на публичных мероприятиях даже после подписания соглашения о разводе.