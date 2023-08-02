Джастин и Софи Трюдо развелись после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи объявили о разводе. Они приняли это решение «после многих содержательных и трудных разговоров», говорится в инстаграме* главы правительства.
Трюдо отметил, что они с Софи «остаются близкой семьей, сохраняя глубокую любовь и уважение друг к другу», и попросил уважать личную жизнь ради благополучия их детей. Би-би-си отмечает, что бывшие супруги будут вместе появляться на публичных мероприятиях даже после подписания соглашения о разводе.
Reuters заметил, что отец Джастина Пьер Трюдо развелся со своей женой Маргарет в 1977 году, когда занимал кресло премьер-министра Канады. Тогда Джастину Трюдо было шесть лет.
Джастин и Софи Трюдо были в браке с 2005 года, а в 2015-м Джастин стал главой канадского кабинета министров. У пары есть трое детей — 15-летний сын Ксавье, 14-летняя дочь Элла-Джеймс и девятилетний сын Адриан.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.