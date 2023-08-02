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Депутат Милонов предложил запретить в России публикацию гороскопов и продажу карт Таро

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:48

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России публиковать гороскопы и продавать карты Таро. Об этом он заявил в эфире телеканала «Москва 24».

Милонов считает, что в стране необходимо бороться с услугами гадалок и экстрасенсов. Рекламу их услуг, как считает политик, нужно запретить, а упоминание о подобных специалистах удалить из медиапространства.

«Запретить публиковать гороскопы, запретить продавать все эти чертовы чешуйки, все эти карты таро и прочие ужасные вещи. То есть это должно быть признано вне закона», — убежден Милонов.

По мнению депутата, в стране пока потакают этим явлениям, которые он характеризует как «пляски». Это, как считает Милонов, делает общество слабее. Экстрасенсов и гадалок он назвал мошенниками, маскирующимися под «спиритуальных деятелей».

Допускать, чтобы такие люди занимались своим бизнесом, «неприлично» и «негигиенично», подчеркнул Милонов. Так не должно быть «в просвещенном обществе, где люди считаются образованными», считает депутат.

Политик призвал закрыть «все эти гримуары, ведьмины бестиарии» и защитить таким образом «доверчивых, и не то что бы доверчивых, а искушенных, искушаемых прохожих».

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