Премьер-министр Италии подала в суд на фронтмена Placebo. Брайан Молко назвал ее «фашисткой»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена британской рок-группы Placebo Брайана Молко после того, как тот во время концерта в Турине назвал ее «фашисткой». Об этом сообщила La Stampa.
Молко также обвинил политика во время шоу 10 июля в том, что она якобы «расистка и нацистка», и призвал лучше защищать права небинарных и трансгендерных людей. Эти высказывания он сделал на итальянском языке, используя нецензурную лексику.
Мелони обвинила музыканта в оскорблениях и клевете. Прокуратура Турина уже начала расследование произошедшего. К делу приобщили иск премьер-министра. Молко грозит штраф от 1000 до 5000 евро, согласно законодательству Италии.
Джорджа Мелони возглавляет партию «Братья Италии». Она возглавила совет министров Италии в октябре 2022 года, став первой женщиной на посту премьера страны в истории. Ее правительство называют самым правым со времен режима Бенито Муссолини.