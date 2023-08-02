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Премьер-министр Италии подала в суд на фронтмена Placebo. Брайан Молко назвал ее «фашисткой»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:46

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на фронтмена британской рок-группы Placebo Брайана Молко после того, как тот во время концерта в Турине назвал ее «фашисткой». Об этом сообщила La Stampa.

Молко также обвинил политика во время шоу 10 июля в том, что она якобы «расистка и нацистка», и призвал лучше защищать права небинарных и трансгендерных людей. Эти высказывания он сделал на итальянском языке, используя нецензурную лексику.

Мелони обвинила музыканта в оскорблениях и клевете. Прокуратура Турина уже начала расследование произошедшего. К делу приобщили иск премьер-министра. Молко грозит штраф от 1000 до 5000 евро, согласно законодательству Италии.

Джорджа Мелони возглавляет партию «Братья Италии». Она возглавила совет министров Италии в октябре 2022 года, став первой женщиной на посту премьера страны в истории. Ее правительство называют самым правым со времен режима Бенито Муссолини.

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Брайан МолкоБенито Муссолини
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