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Нил Патрик Харрис смеется над человечеством в тизере спецэпизода «Доктора Кто»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:47

В сети появился тизер спецэпизода многолетнего научно-фантастического сериала «Доктор Кто», который в этом году отмечает свое 60-летие.

В коротком ролике появляется четырнадцатый Доктор в исполнении Дэвида Теннанта и Донна Ноубл (Кэтрин Тейт). Они встречаются лицом к лицу с «величайшим злодеем» (Нил Патрик Харрис), смеющимся над человечеством.

В честь 60-летия «Доктора Кто» Би-би-си покажет три спецэпизода. Первый называется «Звездный зверь», тизер второго был опубликован на прошлой неделе, а третий появился сегодня, 2 августа.

Точная дата выхода спецвыпусков пока не называется. Однако известно, что 60-летие первого эпизода классического сериала отмечается 23 ноября, поэтому ожидается, что три спецвыпуска выйдут именно в этот день.

После спецэпизодов роль пятнадцатого Доктора Кто исполнит Шути Гатва («Половое воспитание»), а его спутницы — Милли Гибсон («Улица коронации»).

Шоу «Доктор Кто» рассказывает о загадочном путешественнике во времени, называющем себя Доктором. Он исследует время и пространство, перемещаясь по ним на космическом корабле, который выглядит как полицейская будка пятидесятых годов. Попутно главный герой вместе с компаньонами сражается с космическими злодеями и постоянно спасает Землю.

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Нил ХаррисДэвид ТеннантКэтрин Тейт
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