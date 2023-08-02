В Москве пассажир избил таксиста за отказ ехать с пивом в салоне. Полиция не приняла заявление

На видео Майсурадзе несколько раз наносит удары водителю в челюсть и по голове. Незадолго до этого водитель говорит пассажирам, в том числе девушкам с пивом на заднем сиденье, что они никуда не поедут. После избиения пассажиры вышли из автомобиля.