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В Москве пассажир избил таксиста за отказ ехать с пивом в салоне. Полиция не приняла заявление

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

18 июня в Москве основатель компании «Трубманн» Игорь Майсурадзе избил таксиста из‑за отказа вести пассажиров с пивом, сообщила московский политик Эльвира Вихарева*. Она опубликовала видео инцидента, разговор с полицией и снимок медицинского заключения.

На видео Майсурадзе несколько раз наносит удары водителю в челюсть и по голове. Незадолго до этого водитель говорит пассажирам, в том числе девушкам с пивом на заднем сиденье, что они никуда не поедут. После избиения пассажиры вышли из автомобиля.

Осторожно, в видео присутствует насилие!

После публикации видео на инцидент обратила внимание член СПЧ Ева Меркачева. Она написала, что таксисту зашили бровь в больнице, после чего он отправился в полицию Басманного района. Правоохранители отказались принимать заявление мужчины и не стали смотреть кадры видеорегистратора, поделилась она. По какой причине водителю было отказано, не уточняется.

Меркачева и Вихарева отметили, что таксист является гражданином Кыргызстана, работает легально и имеет вид на жительство. Они предположили, что действия полицейских связаны с «общим нагнетанием отношений к мигрантам». Правозащитница пообещала отправить запрос в МВД.

* Эльвира Вихарева была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Ева МеркачеваЭльвира Вихарева
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