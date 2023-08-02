Умер Марк Гилпин, сыгравший в детстве в «Челюстях-2»

В возрасте 56 лет умер актер Марк Гилпин, сыгравший сына шефа полиции в фильме 1978 года «Челюсти-2». Об этом сообщает Deadline.
О смерти артиста заявила его сестра, актриса телесериала «Фрейзер» Пери Гилпин. По ее словам, он скончался от агрессивной глиобластомы головного мозга.
Глиобластому обнаружили у Гилпина еще в прошлом году. После некоторого улучшения состояния несколько месяцев назад опухоль опять начала расти.
Актер родился в Техасе. С четырех лет он уже снимался в рекламных роликах и утреннем сериале NBC «Гром» (1977 года). В возрасте 11 лет он обошел сотни претендентов в кастинге на роль в продолжении блокбастера «Челюсти» Жанно Шварца. Он сыграл младшего сына шефа полиции.
Гилпин и Марк Грюнер (играл старшего сына) были в центре одной из самых запоминающихся сцен в фильме. В ней мальчики, ослушавшись приказа родителей, отправились на морскую прогулку, которая закончилась нападением акулы.