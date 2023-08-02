Умер Марк Гилпин, сыгравший в детстве в «Челюстях-2»

Актер родился в Техасе. С четырех лет он уже снимался в рекламных роликах и утреннем сериале NBC «Гром» (1977 года). В возрасте 11 лет он обошел сотни претендентов в кастинге на роль в продолжении блокбастера «Челюсти» Жанно Шварца. Он сыграл младшего сына шефа полиции.