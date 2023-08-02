Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

В «Старой синьоре» Буффон провел семнадцать лет, вместе с ней вылетел в Серию B после скандала Кальчополи, а затем в ее составе вернулся в высший дивизион. Всего в Турине голкипер десять раз становился чемпионом Италии, пять раз брал Кубок страны и шесть раз Суперкубок. Он покинул команду в 2018-м, отыграл год в «Пари Сен-Жермен», где также выиграл чемпионат, и вернулся обратно.