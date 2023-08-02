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Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Максим Саблин
Сегодня в 18:48

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры. Анонс появился на его страницах в соцсетях.

«Вот и все, ребята! Вы дали мне все, я отдал вам всего себя. Мы сделали это все вместе», — написал чемпион мира в составе сборной Италии.

До этого лета легендарный вратарь играл за «Парму» в итальянской Серии B и был ее капитаном. В ее составе футболист начал свою многолетнюю профессиональную карьеру в 1995 году.

Спустя шесть лет он покинул клуб и перешел в «Ювентус» за 52 млн евро — сумма трансфера долгое время оставалась рекордной как для команды из Турина, так и для вратарей вообще.

В «Старой синьоре» Буффон провел семнадцать лет, вместе с ней вылетел в Серию B после скандала Кальчополи, а затем в ее составе вернулся в высший дивизион. Всего в Турине голкипер десять раз становился чемпионом Италии, пять раз брал Кубок страны и шесть раз Суперкубок. Он покинул команду в 2018-м, отыграл год в «Пари Сен-Жермен», где также выиграл чемпионат, и вернулся обратно.

Футболист установил рекорды по числу матчей в чемпионате Италии, числу матчей без пропущенных голов, числу матчей за «Ювентус» вообще и в каждом из турниров в частности, а также числу выигранных чемпионских титулов в стране.

В составе сборной Италии вратарь сыграл в пяти чемпионатах мира, а в 2006-м одержал победу на мундиале и стал лучшим голкипером турнира. У него также есть рекорды по играм за сборную и играм на ноль.

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Джанлуиджи Буффон
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