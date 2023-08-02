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Вышел трейлер комедии «Отель „Палас“» Романа Полански с Александром Петровым

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:32

В сети появился трейлер комедии «Отель „Палас“» Романа Полански. Ее премьера состоится в российском прокате 23 ноября.

Действие ленты развивается в канун Нового 1999 года в роскошном швейцарском отеле. По сюжету собравшихся миллионеров ожидает самая странная ночь в мире.

В фильме снялись Микки Рурк («Неудержимые»), Фанни Ардан («Прекрасная эпоха»), Оливер Мазуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), а также российские актеры Александр Петров («Непослушная») и Антон Пампушный («Балканский рубеж»).

Новость дополняется.

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Роман ПоланскиАлександр ПетровМикки РуркФанни АрданОливер МазуччиАнтон Пампушный
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