На Светова* завели уголовное дело о реабилитации нацизма

На либертарианца Михаила Светова* завели уголовное дело по статье 354.1 УК о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС.
По словам самого политика, дело возбуждено из‑за исполнения песни Ореста Лютого про Бандеру в телеграм-канале в 2021 году. Светов утверждает, что серию доносов на него написали сторонники «Мужского Государства»**.
«Я привык, что в России для заведения уголовного дела причина не нужна, а поводом может послужить что угодно. Но тут даже я удивился. Уголовных дел за политические высказывания в России пока не так много. Чувствую, что попал в первую лигу врагов режима Путина. Люблю и переживаю за Россию», — сказал Светов.
По статье о реабилитации нацизма политику грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находится не в России. В ноябре 2022 Минюст внес Светова в список иноагентов вместе с Ириной Шихман* и Noize MC*.
**«Мужское Государство» признано экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории РФ.