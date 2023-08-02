На Светова* завели уголовное дело о реабилитации нацизма

«Я привык, что в России для заведения уголовного дела причина не нужна, а поводом может послужить что угодно. Но тут даже я удивился. Уголовных дел за политические высказывания в России пока не так много. Чувствую, что попал в первую лигу врагов режима Путина. Люблю и переживаю за Россию», — сказал Светов.