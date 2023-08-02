«Синергии» научат разведки по открытым источникам. Курс ведут авторы анонимного канала «Рыбарь»

«OSINT — open source intelligence или „разведка по открытым источникам“, навык, необходимый каждому журналисту, который хочет заниматься расследованиями, по-настоящему верифицировать информацию, искать и находить то, на что другие даже не обратят внимание. Вы даже не представляете, сколько бесценных и, подчас, сенсационных данных можно обнаружить, если владеть необходимыми методиками», — говорится в сообщении.