«Синергии» научат разведки по открытым источникам. Курс ведут авторы анонимного канала «Рыбарь»

Университет «Синергия» анонсировал курс обучения разведке по открытым источникам (OSINT). Его будут читать на факультете Медиа, преподавателями выступят аналитики анонимного телеграм-канала «Рыбарь». Пресс-релиз появился в группе факультета.
«OSINT — open source intelligence или „разведка по открытым источникам“, навык, необходимый каждому журналисту, который хочет заниматься расследованиями, по-настоящему верифицировать информацию, искать и находить то, на что другие даже не обратят внимание. Вы даже не представляете, сколько бесценных и, подчас, сенсационных данных можно обнаружить, если владеть необходимыми методиками», — говорится в сообщении.
Имена авторов телеграм-канала «Рыбарь», подготовивших учебную программу, не называют, их обещают раскрыть позже. Однако о них говорят, что они делают «самый главный информационный канал по тематике СВО, анализирующими и объясняющими широкой аудитории события и процессы, происходящие на наших глазах в России, Украине, да и во всем мире».
Сейчас у «Рыбаря» 1,2 млн подписчиков. Его создателем в комментарии RTVI себя назвал бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук. «Тот опыт, который я получил в рамках работы в Вооруженных силах, я капитализировал для того чтобы заниматься своей собственной информационной деятельностью», — рассказал он журналистам.