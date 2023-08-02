63-летнего мужчину унесло течением в Атлантический океан. Его спасла потерянная удочка

Хо заметили двое мужчин на лодках примерно в четырех километрах от того места, где мужчина зашел в воду. Капитан Джим Хохорст и его друг Майкл Росс ловили полосатого окуня и, когда проверяли воду на наличие приманки, увидели движение. «Он просто барахтался на месте, молясь, чтобы какая‑нибудь лодка спасла его. Я могу сказать вам, что никаких лодок там не было даже на несколько миль вокруг», — рассказал Росс.