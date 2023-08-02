63-летнего мужчину унесло течением в Атлантический океан. Его спасла потерянная удочка

В США спасли 63-летнего мужчину, проторчавшего в водах Атлантического океана более пяти часов. Его унесло от берега течением, когда он пришел искупаться, сообщает ABC.
Дэн Хо из деревни Копиаг на острове Лонг-Айленд отправился искупаться в пять часов утра, но очутился на открытой воде без спасательных средств. Проведя в океане несколько часов, он нашел в воде сломанную удочку и привязал к ней свою рубашку, чтобы проходящие мимо суда увидели его.
Хо заметили двое мужчин на лодках примерно в четырех километрах от того места, где мужчина зашел в воду. Капитан Джим Хохорст и его друг Майкл Росс ловили полосатого окуня и, когда проверяли воду на наличие приманки, увидели движение. «Он просто барахтался на месте, молясь, чтобы какая‑нибудь лодка спасла его. Я могу сказать вам, что никаких лодок там не было даже на несколько миль вокруг», — рассказал Росс.
Хохорст и Росс бросили Хо спасательный круг и помогли тому подняться на борт. Хо был в сознании, но не мог стоять. «Он был синим, его тело серым. Он дрожал, переохладился. Мы завернули его в полотенца», — вспомнил Росс.
Судно на берегу встретила полиция. Медики береговой охраны оказали помощь Хо и доставили его в местную больницу. Что касается Хохорста и Росса, то они не поймали ни одного полосатого окуня.