В Уфе военный-доброволец угрожал взорвать гранату из‑за заведенного на него дела о дезертирстве

В Уфе полиция перекрыла шоссе из‑за угрозы подрыва. Военный-доброволец требовал прекратить заведенное на него дело о дезертирстве и угрожал вытащить чеку из гранаты, сообщает Ufa1.ru.
39-летнему Ильдару предъявили обвинение в самовольном оставлении части в Ростовской области. На время следствия его отправили в Башкортостан на судебно-психиатрическую экспертизу. По пути мужчине удалось сбежать.
На месте ЧП работали военные, МЧС, ГИБДД и МВД, ОМОН и СОБР. От прибывших силовиков Ильдар потребовал прекращения дела, в противном случае пообещал взорвать себя на месте. На место приехали переговорщики, у них он попросил вызвать на шоссе лично главу Башкирии Радия Хабирова.
Республиканский лидер приехал 40 минут спустя. Еще полчаса он разговаривал с дезертиром. После этого Ильдар сдался и передал взрывчатку сотрудникам Росгвардии.
«Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться. Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате решительных действий офицеров управления Росгвардии пострадавших в ходе происшествия нет», — прокомментировали операцию в ведомстве для Ufa1.