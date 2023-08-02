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В Уфе военный-доброволец угрожал взорвать гранату из‑за заведенного на него дела о дезертирстве

Максим Саблин
Сегодня в 14:12

В Уфе полиция перекрыла шоссе из‑за угрозы подрыва. Военный-доброволец требовал прекратить заведенное на него дело о дезертирстве и угрожал вытащить чеку из гранаты, сообщает Ufa1.ru.

39-летнему Ильдару предъявили обвинение в самовольном оставлении части в Ростовской области. На время следствия его отправили в Башкортостан на судебно-психиатрическую экспертизу. По пути мужчине удалось сбежать.

На месте ЧП работали военные, МЧС, ГИБДД и МВД, ОМОН и СОБР. От прибывших силовиков Ильдар потребовал прекращения дела, в противном случае пообещал взорвать себя на месте. На место приехали переговорщики, у них он попросил вызвать на шоссе лично главу Башкирии Радия Хабирова.

Республиканский лидер приехал 40 минут спустя. Еще полчаса он разговаривал с дезертиром. После этого Ильдар сдался и передал взрывчатку сотрудникам Росгвардии.

«Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться. Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате решительных действий офицеров управления Росгвардии пострадавших в ходе происшествия нет», — прокомментировали операцию в ведомстве для Ufa1.

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ГИБДДРосгвардия
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