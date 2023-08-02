В Уфе военный-доброволец угрожал взорвать гранату из‑за заведенного на него дела о дезертирстве

На месте ЧП работали военные, МЧС, ГИБДД и МВД, ОМОН и СОБР. От прибывших силовиков Ильдар потребовал прекращения дела, в противном случае пообещал взорвать себя на месте. На место приехали переговорщики, у них он попросил вызвать на шоссе лично главу Башкирии Радия Хабирова.