Суд разрешил мобилизацию граждан с бронью

Суд первой инстанции встал на сторону военкомата. После исследования его медицинских документов судья пришел к выводу, что до призыва на здоровье истец не жаловался. Что касается брони, комиссариат не был извещен о ней, ведь компания выполнила не все нужные для ее оформления требования.