Суд разрешил мобилизацию граждан с бронью

Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал право военкоматов мобилизировать граждан с бронью, передает издание Ura.ru.
С иском обратился мобилизованный сотрудник «Сургутнефтегаза». Он хотел оспорить свой призыв на военную службу. Однако Сургутский городской суд и суд апелляционной инстанции признал действия призывной комиссии правомерными, следует из картотеки судебных дел.
Мужчина пытался доказать незаконность решения о призыве с помощью двух аргументов: он находился в списке работников, подлежащих бронированию, а также страдал от заболеваний, которые не позволяли присвоить ему категорию годности А.
Суд первой инстанции встал на сторону военкомата. После исследования его медицинских документов судья пришел к выводу, что до призыва на здоровье истец не жаловался. Что касается брони, комиссариат не был извещен о ней, ведь компания выполнила не все нужные для ее оформления требования.
После вынесения решения мобилизованный подал апелляцию. Судебная коллегия обратила внимание на пункт 5 «Методических рекомендаций по бронированию граждан РФ», где говорится, что «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан». Таким образом, инстанция поддержала решение Сургутского городского суда и отклонила жалобу нефтяника.