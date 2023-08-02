«Известия»: в России возник дефицит SMM-специалистов

В России возник дефицит специалистов, которые ведут аккаунты в соцсетях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru.
Благодаря высокому спросу зарплаты SMM-специалистов за год выросли на 24%. Отдельные работодатели предлагают до 200 тыс. рублей в месяц — это больше, чем получают в среднем финансисты, юристы и экономисты.
Основной массив предложений по зарплатам SMM-специалистов находится в диапазоне 80–115 тыс. рублей, а год назад был на уровне 60–100 тыс.
«От 180 тыс. рублей и выше зарплату, как правило, предлагают менеджерам блогеров-миллионников по рекламным интеграциям, продюсерам блогеров, а также менеджерам по продажам рекламных интеграций в соцсетях», — говорит глава направления медиапланирования и партнерств в hh.ru Никита Мереминский.
Аккаунт-директорам в среднем предлагают зарплату в размере 180–200 тыс. рублей в месяц. Старшим аккаунт-менеджерам — до 160 тыс.
Президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова считает, что дефицит кадров в этой сфере связан с быстрым экономическим ростом рынка инфлюэнс-маркетинга. Кроме того, бизнес стал активнее развивать свои соцсети, отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.