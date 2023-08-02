На блогера-бодибилдера Шпака завели дело о дискредитации армии

Другое слушание пройдет из‑за нарушения блогером статьи об отождествлении целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии. За это ему могут назначить наказание в виде ареста до 15 суток, а также штраф до 2000 рублей. Даты заседаний по этим делам пока не назначены.