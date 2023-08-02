На блогера-бодибилдера Шпака завели дело о дискредитации армии

На блогера и бодибилдера Александра Шпака возбудили сразу два административных дела. Об этом сообщил телеканал Russia Today.
Два протокола на блогера составила московская полиция, рассмотрение дел пройдет в Тверском районном суде, куда материалы передали 1 августа.
Согласно карточке одного процесса, Шпака обвинили в дискредитации Российской армии. По этой статье ему может грозить штраф до 50 тыс. рублей.
Другое слушание пройдет из‑за нарушения блогером статьи об отождествлении целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии. За это ему могут назначить наказание в виде ареста до 15 суток, а также штраф до 2000 рублей. Даты заседаний по этим делам пока не назначены.
Сейчас в инстаграме* бодибилдера более 2,6 млн подписчиков, еще 290 тыс. следят за его каналом на ютубе. В 2022 году мужчина переехал в Турцию и в своих соцсетях критически высказывается в отношении российского правительства и специальной военной операции.
Комментируя обвинения в свой адрес для РБК, Шпак назвал работу правоохранительных органов «крайне непрофессиональной». По его мнению, задержание такой яркой фигуры, как он, «это очень красиво, очень интересно, здесь все получат звездочки, новый погоны, и всех покажут по телевизору».
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