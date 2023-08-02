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В Великобритании установят статую Елизаветы II и ее корги

Виктория Шанина
Сегодня в 09:15

Около библиотеки в британском городе Окем появится статуя покойной королевы Елизаветы II в окружении ее любимых питомцев — корги. Об этом пишет The Art Newspaper.

Над монументом работает скульптор Хайвел Бран Пратли. По его словам, это будет первый мемориал в память о королеве — другие статуи были установлены при жизни Елизаветы II.

Помимо самой королевы художник изобразит три корги. Один из них будет прыгать, второй — смотреть вперед, а третий — сидеть.

Скульптура будет изготовлена из 800 килограммов глины по заказу лорд–лейтенанта Ратленда Сары Фернесс, которая представляет королевскую семью в графстве. Она рассчитывает открыть монумент осенью, к годовщине смерти королевы 8 сентября, но, возможно, работа над ним затянется.

Стоимость скульптуры — 125 тыс. фунтов стерлингов. Деньги были собраны в виде пожертвований британцев, а также гранта от Мемориального института Окема.

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