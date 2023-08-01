Круизное судно и его пугающие тайны в трейлере хоррора «Корабль призраков» от режиссера «Дракулы»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер психологического хоррора «Корабль призраков» («Haunting of the Queen Mary»), который снял режиссер Гари Шор, известный по ленте «Дракула» с Люком Эвансом.
Новый фильм кинематографиста выйдет на экраны 18 августа. Он расскажет о таинственных и кровавых событиях, произошедших в 1938 году на борту роскошного океанского лайнера «Queen Mary».
В центре сюжета хоррора будут две семьи. Одна из них проведет на корабле ночь Хэллоуина 1938-го года. Другая же, живущая в наши дни, окажется связана с мистическими событиями, затронувшими пассажиров более 80 лет назад.
Главную роль в картине исполнила Элис Ив. Она сыграла девушку по имени Эрин, которая решила принять участие в туре по пришвартованному лайнеру вместе с мужем Патриком и сыном Лукасом.
Веселое, как думала семья, приключение на старом корабле обернулось жутким столкновением с реальными призраками — душами пассажиров плавания 1938 года, запертыми на «Queen Mary».
Когда Лукас пропадает, его родителям приходится погрузиться в ужасающие недра легендарного судна. Там они узнают о трагической судьбе людей, ступивших на борт корабля в далеком прошлом.
Патрика в фильме сыграл Джоэл Фрай («Наш флаг означает смерть»), а Лукаса — Ленни Раш. В актерский состав «Корабля призраков» также вошли Нелл Хадсон («Техасская резня бензопилой») и Уильям Шокли («Доктор Куинн»).
Сценарий хоррора написали Стивен Оливер и Том Вон при участии Шора. Продюсерами проекта выступили Бретт Мэттью Томберлин, Торстен Шумахер, Ларс Силвест, Найджел Синклер и Николас Ферр.
«Queen Mary» — реально существовавший корабль, принадлежавший британской компании Cunard Line. Он относился к категории трансатлантических лайнеров и находился в эксплуатации с 1936 по 1967 года. В данный момент находится в бухте калифорнийского города Лонг-Бич, внутри открыт музей и отель.