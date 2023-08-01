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Саймон Пегг снова поработает с Эдгаром Райтом, автором «Зомби по имени Шон» и «Прошлой ночью в Сохо»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:04

Британский режиссер Эдгар Райт вновь поработает вместе с актером Саймоном Пеггом. Об этом Пегг рассказал в интервью порталу Discussing Film.

Он признался, что занимается вместе с Райтом созданием новой ленты, которая не связана с трилогией «Кровь и мороженое». В последнюю входили комедии «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».

Будущая картина собирается вовлечь аудиторию на более глубоком уровне, отметил Пегг. По словам актера, фильм точно выйдет на экраны, вопрос заключается только во времени релиза.

«Поскольку наши карьеры, очевидно, изменились, и мы не просто сидим и пишем фильмы о зомби, как раньше, настоящая проблема сейчас заключается в синхронизации наших дневников в то время, когда мы оба можем сесть и написать фильм. А потом, конечно, снять его», — пояснил Пегг.

Кинематографисты обсуждают новый проект с 2022 года. Они хотят выпустить ленту, совершенно непохожую на то, что они делали до этого. «Мы не хотим делать боевики, ski-fi или хорроры. Мы хотим снять фильм, который был бы полностью самобытным, существующим за пределами трилогии Корнетто», — добавил Пегг.

Он отметил, что ему и Райту льстит желание зрителей увидеть больше фильмов в духе «Зомби по имени Шон». Но сами они хотят принять вызов и реализовать совершенно новую идею.

«У нас всегда были оригинальные идеи, даже несмотря на то, что мы как бы строили их вокруг существующих жанров или чего‑то еще», — подчеркнул Пегг, добавив, что ему из популярной трилогии всегда больше всего нравился «Армагеддец», «потому что он наименее ориентирован на аудиторию».

«Это самый мрачный фильм из трех. Самый сложный, и мнк нравится идея поставить зрителей в такое положение, когда они должны чувствовать себя немного некомфортно и не обязательно уютно в привычном. Так что, что бы мы ни делали дальше, это точно будет трудно», — заключил актер.

Саймон Пегг познакомился с Эдгаром Райтом в 1995 году. В 2004 году он исполнил главную роль в комедии «Зомби по имени Шон». Он выступил соавтором всех трех фильмов серии «Кровь и мороженое».

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Эдгар РайтСаймон Пегг
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