Саймон Пегг снова поработает с Эдгаром Райтом, автором «Зомби по имени Шон» и «Прошлой ночью в Сохо»

«У нас всегда были оригинальные идеи, даже несмотря на то, что мы как бы строили их вокруг существующих жанров или чего‑то еще», — подчеркнул Пегг, добавив, что ему из популярной трилогии всегда больше всего нравился «Армагеддец», «потому что он наименее ориентирован на аудиторию».