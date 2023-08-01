«Мне всего 19, рано еще стареть»: зумеры не понимают поколение альфа, которое врывается в соцсети

В тиктоке пророчат: зумеры станут «следующим поколением стариков», над шутками которого будет издеваться поколение альфа, как когда‑то высмеивались миллениалы. «Пожалуйста, мне всего 19, я еще не могу быть старым», — написал один из зумеров в комментариях. Другой написал о чувстве «старения» и ужаса от мысли, что в следующем году закончится подростковый возраст.