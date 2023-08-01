«Мне всего 19, рано еще стареть»: зумеры не понимают поколение альфа, которое врывается в соцсети

В соцсетях завирусились ролики Skibidi Toilet, созданные поколением альфа — теми, кто родился между началом 2010-х и серединой 2020-х. Это напрягает зумеров: теперь они, высмеивающие «устарвеших» миллениалов, не понимают мемы младшего поколения.
«Skibidi Toilet» — это серия анимационных роликов на ютьюбе, каждый из которых набирает от 20 до 46 млн просмотров. Видео выходят на канале DaFuq?!Boom! с почти 23 млн подписчиков (в тиктоке — более 1,9 млн).
Главные герои «Skibidi Toilet» — унитазы с головами и люди, у которых вместо голов камеры наблюдения, магнитофоны или телевизоры. Между ними идет борьба, достигающая разрушительных масштабов. Первые без остановки исполняют микс треков «Give It To Me» и «Dom Dom Yes Yes» (завирусился благодаря турецкому тиктокеру с большим животом Ясину Чингизу), а вторые затыкают их — то смывают поющие головы, то взрывают, то атакуют их же оружием.
Зумеры оказались сбитыми с толку популярностью Skibidi Toilet — они не понимают юмора альфа. Редактор «Афиши Daily» полагает, что интерес к Skibidi Toilet возникает из‑за абсурдности, непредсказуемости и гротескности происходящего в роликах.
15-летний пользователь твиттера услышал, как его сестра, родившаяся в 2013 году, назвала поколение зумеров «старыми и глупыми», и попросил объяснить ему суть Skibidi Toilet. «Я чувствую себя старым», — признался он.
В тиктоке пророчат: зумеры станут «следующим поколением стариков», над шутками которого будет издеваться поколение альфа, как когда‑то высмеивались миллениалы. «Пожалуйста, мне всего 19, я еще не могу быть старым», — написал один из зумеров в комментариях. Другой написал о чувстве «старения» и ужаса от мысли, что в следующем году закончится подростковый возраст.
Тиктокерка опубликовала видео, на котором ее младший брат пытается объяснить ей замысел «Skibidi Toilet», но, похоже, без особого успеха. Ребенок говорит, что туалеты с головами — это злодеи с целью уничтожить город, а препятствуют им хорошие.
Многие пользователи отметили, что теперь они понимают, что чувствовали их родители, когда пытались объяснить странные отсылки в свое прошлое. В сети шутят о будущих «ностальгических постах про Skibidi Toilet», которые могут стать частью интернет-культуры для альфа.
Зумеры, родившееся в период между 1997 и 2012 годами, считаются самым разбирающимся в соцсетях поколением. В последние годы они запустили тенденции, которые прямо противоположны тем, которые были установлены миллениалами в прошлом — узкие джинсы, смайлики и путь достигаторства благодаря им «устарели», пишет Insider.
Тем временем поколениt альфа все более заинтересовывает маркетологов. Самому старшему представителю альфа пока что 10 лет, поэтому у зумеров еще есть время, прежде чем они перестанут быть самыми молодыми взрослыми в интернете.