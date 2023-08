«Мне всего 19, рано еще стареть»: зумеры не понимают поколение альфа, которое врывается в соцсети

Главные герои «Skibidi Toilet» — унитазы с головами и люди, у которых вместо голов камеры наблюдения, магнитофоны или телевизоры. Между ними идет борьба, достигающая разрушительных масштабов. Первые без остановки исполняют микс треков «Give It To Me» и «Dom Dom Yes Yes» (завирусился благодаря турецкому тиктокеру с большим животом Ясину Чингизу), а вторые затыкают их — то смывают поющие головы, то взрывают, то атакуют их же оружием.