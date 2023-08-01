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К 75 годам каждый второй житель Земли будет страдать психическим расстройством

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:36

Ученые выяснили, что к 75 годам примерно у половины населения можно ожидать развития одного или нескольких психологических расстройств. Об этом говорится в научном журнале The Lancet Psychiatry.

Специалисты проанализировали данные 156 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше в рамках обследований населения ВОЗ, проводившихся с 2001 по 2022 год. Ученые проводили исследования в 29 странах, в том числе в 12 странах с низким и средним уровнем дохода и 17 странах с высоким уровнем дохода.

В отчете говорится, что вероятность начала психического заболевания достигает максимума примерно в возрасте 15 лет, а средний возраст развития расстройств для мужчин составляет 19 лет, а у женщин — 20.

Наиболее распространенными расстройствами у мужчин выявлены алкоголь, фобии и большое депрессивное расстройство (БДР), а у женщин БДР, фобии и ПТСР — состояние, возникающее в результате событий, оказывающих мощное негативное воздействие на психику.

«Наиболее распространенными были расстройства настроения, такие как глубокая депрессия или тревожное расстройство. Мы также обнаружили, что риск определенных психических расстройств различается в зависимости от пола», — подчеркнули авторы.

По словам исследователей, полученные данные дают ценную информацию о частоте и сроках возникновения психических расстройств. В будущем это может лечь в основу рекомендаций по сохранению здоровья.

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