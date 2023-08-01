К 75 годам каждый второй житель Земли будет страдать психическим расстройством

Специалисты проанализировали данные 156 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше в рамках обследований населения ВОЗ, проводившихся с 2001 по 2022 год. Ученые проводили исследования в 29 странах, в том числе в 12 странах с низким и средним уровнем дохода и 17 странах с высоким уровнем дохода.