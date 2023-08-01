Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола назвал свой лучший фильм. Им стала лента 1983 года «Бойцовая рыбка».
Коппола отвечал на вопросы в своих соцсетях, когда один из подписчиков спросил о любимой работе постановщика. Сначала он пытался уклонить от ответа, но все же сказал: «Мой лучший фильм? Это все равно что спросить человека, у которого 7 детей, кто из них лучший? Я люблю их всех, но если бы я почесал поглубже, то, возможно, сказал бы „Бойцовая рыбка“».
Лента снята по роману С.Э. Хинтон, она рассказывает о лидере небольшой молодежной банды Расти Джеймсе, который мечтает быть таким же как и его старший брат.
«Бойцовская рыбка» снята на черно-белую пленку. Коппола называл его «художественным фильмом для подростков». Сейчас критики называют ленту культовым артфектом и недооцененной работой в обширной фильмографии режиссера.
Ранее дочь режиссра София включила фильм своего отца в список любимых фильмом журнала Sight and Sound.