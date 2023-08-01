Фрэнсис Форд Коппола назвал свой лучший фильм

Коппола отвечал на вопросы в своих соцсетях, когда один из подписчиков спросил о любимой работе постановщика. Сначала он пытался уклонить от ответа, но все же сказал: «Мой лучший фильм? Это все равно что спросить человека, у которого 7 детей, кто из них лучший? Я люблю их всех, но если бы я почесал поглубже, то, возможно, сказал бы „Бойцовая рыбка“».