Джим Джармуш объяснил, почему никогда не станет смотреть «Звездные войны»

Американский режиссер Джим Джармуш, известный по фильмам «Ночь на Земле» и «Выживут только любовники», заявил, что никогда не станет смотреть кинофраншизу «Звездные войны». Об этом он сказал в интервью The Believer.
По словам кинематографиста, у него есть целый список картин, с которыми он отказывается знакомиться. В список помимо «Звездных войн» попала классическая лента Виктора Флеминга «Унесенные ветром».
Режиссер считает, что эти фильмы оказались слишком популярными и их будто бы навязали зрителям. Из‑за этого они кажутся Джармушу банальными.
«Я никогда не увижу ни одного фильма „Звездные войны“, потому что меня возмущает, что я так много знаю о них и их персонажах. Почему все это крутится у меня в голове, когда я на самом деле никогда не смотрел фильмов?» — пояснил Джармуш.
Такую позицию сам кинематографист назвал упрямством со своей стороны. Он отметил, что при этом он не придерживается какой‑либо иерархии при выборе фильмов для просмотра.
Джармуш, по его собственным словам, смотрит и малоизвестные инди-драмы, и массовые проекты вроде «Круэллы» и «Джона Уика». Но он не любит смотреть фильмы, которые получили статус шедевров, якобы обязательных к просмотру.
«Но я должен сказать вам об одной вещи, которую я ненавижу. Вы можете провести небольшой тест: посмотрите любой недавний остросюжетный фильм и поищите кадр продолжительностью более трех секунд. Я нахожу это действительно оскорбительным и дерьмовым кинопроизводством», — признался Джармуш.
Режиссер заявил, что такой клиповый подход к монтажу фильмов вызывает у него желание отправить авторов в киношколу. «У меня от этого головная боль. Я просто выключаю. И думаю: ну, чувак, иди в киношколу! Посмотри что‑нибудь! Иди почитай книгу! Взгляни на картину! Взгляни на что‑нибудь», — сказал он.