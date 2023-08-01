Apple TV+ закрыл «Под подозрением» с Умой Турман после первого сезона

Apple TV+ решил отменить триллер «Под подозрением» с Умой Турман в главной роли после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.
Сериал был ремейком израильской драмы «Фальшивый флаг». Сюжет проекта с Турман рассказывал о похищении 21-летнего сына Кэтрин Ньюман из отеля, которое сняли на видео. Четверо британских граждан, проживавших в гостинице, стали главными подозреваемыми.
Тогда они решают объединиться, чтобы доказать свою невиновность и выяснить, кто их подставил. Однако они незнакомы друг с другом и не могут быть уверены в том, что кто‑то из них не является настоящим похитителем.
Помимо Турман в «Под подозрением» снялись Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Кунал Найяр («Теория большого взрыва»), Ной Эммерих («Американцы»), Элизабет Хенстридж («Агенты „Щ.И.Т.“»), Том Рис Харрис («Джентльмены»), Элиес Габел («Скорпион») и Энджел Колби («Танцы на грани»).
Сериал стал одним из самых известных проектов, вышедших из британского офиса Apple, наряду с такими работами, как «Медленные лошади» и «Заговор сестер Гарви».