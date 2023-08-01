Баскетболиста «Химок» Шабалкина избили в Подмосковье

Шабалкин за долгую карьеру отметился в играх за «ЦСК ВВС-Самара», «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В «Химках» он дважды брал серебро чемпионата России, а вместе со сборной России заработал золото Евробаскета 2007 года и бронзу в 2011 году, а также занял второе место на Универсиаде-2009.