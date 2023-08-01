Баскетболиста «Химок» Шабалкина избили в Подмосковье

Баскетболиста «Химок» Никиту Шабалкина избили в Подмосковье, сообщают ТАСС, телеграм-каналы Mash и Baza.
«Инцидент произошел в подмосковной деревне Голиково. Неизвестные возле автомойки напали на Никиту Шабалкина, чемпиона Европы по баскетболу 2007 года. Они избили его, а потом скрылись. Пострадавший госпитализирован», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Баскетболисту диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, добавил он.
Сейчас полиция проводит проверку по факту избиения и ищет подозреваемых. «Со слов пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне Золотые Купола. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию», — сказали ТАСС в главке.
По информации Baza, Шабалкин рассказал, что на него напали у автомойки. Причиной мог быть конфликт с ее владельцем Спартаком Бабаяном, мужчины были знакомы, добавляет Baza.
Mash предлагает другую версию. Телеграм-канал пишет, что чемпиона Европы избили нанятые им рабочие, которым тот не заплатил за благоустройство дома. Авторы медиа отмечают, что мужчина был недоволен качеством работ и спровоцировал драку, ударив одного из строителей и причинив ему сотрясение мозга.
Уточняется, что в ходе потасовки баскетболист разбил стеклянный стол и порезал руку, а также получил по голове от оппонентов. Строители сняли побои и написали на Шабалкина заявление в полицию, заканчивается пост Mash.
Шабалкин за долгую карьеру отметился в играх за «ЦСК ВВС-Самара», «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В «Химках» он дважды брал серебро чемпионата России, а вместе со сборной России заработал золото Евробаскета 2007 года и бронзу в 2011 году, а также занял второе место на Универсиаде-2009.