Ученые вырастили арбузы в Антарктиде за 103 дня

Российские ученые успешно вырастили арбузы на антарктической станции «Восток». Об этом говорится на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
В эксперименте участвовали ученые 68-й Российской антарктической экспедиции ААНИИ и их коллеги из других институтов. За 103 дня им удалось вырастить восемь спелых и сладких плодов с использованием беспочвенной технологии «панопоника».
Температуру и влажность воздуха создали с помощью фитотехкомплекса. При выращивании растений ученые использовали тонкослойный почвозаменитель, питательные растворы и специально подобранное освещение, спектр которого приближен к солнечному свету.
Высадку двух сортов арбузов провели в апреле, ручное опыление — в конце мая, а уже в июле полярники попробовали первые плоды. По словам ученых, помимо практической пользы, проект нес в себе ряд важных преимуществ.
«Оранжерея на станции благоприятно воздействует на эмоциональное состояние полярников, многие месяцы находящихся в обособленном коллективе, в условиях полярной ночи, низких температур и ограниченного жизненного пространства», — говорится в заявлении ученых.
Директор Агрофизического научно-исследовательского института Юрий Чесноков подчеркнул, что по сравнению не только с отечественными, но и с зарубежными аналогами система выращивания полярников демонстрирует высокие показатели производительности и качества.