Барби, Оппенгеймер и ковбойские шляпы: вот как всё на свете связано с туберкулезом

Джон Грин, автор романа «Виноваты звезды», недавно нашел новое увлечение. В последнее время он изучает историю туберкулеза и рассказывает в своих роликах, как эта болезнь связана почти со всем на свете — от модной обуви до изобретения атомной бомбы.

Вообще Грин давно совмещает литературу с просветительством. На пару с братом Хэнком Грином он ведет ютуб-канал Vlogbrothers. Еще в 2007 году, когда братья начинали свою деятельность на платформе, вокруг них образовалось сообщество, которое называется Nerdfighteria. Его участники занимаются активизмом и устраивают благотворительные акции: например, вместе с некоммерческой организацией, сейчас известной как Fandom Forward, после землетрясения в Гаити в 2010 году они собрали 123 тысячи долларов, которых хватило на отправку пяти грузовых самолетов с гуманитарной помощью. Сейчас члены Nerdfighteria занимаются строительством и полной комплектацией больницы в Сьерра-Леоне, этот проект собрал почти 40 миллионов долларов.