Барби, Оппенгеймер и ковбойские шляпы: вот как всё на свете связано с туберкулезом

Джон Грин, автор романа «Виноваты звезды», недавно нашел новое увлечение. В последнее время он изучает историю туберкулеза и рассказывает в своих роликах, как эта болезнь связана почти со всем на свете — от модной обуви до изобретения атомной бомбы.
Вообще Грин давно совмещает литературу с просветительством. На пару с братом Хэнком Грином он ведет ютуб-канал Vlogbrothers. Еще в 2007 году, когда братья начинали свою деятельность на платформе, вокруг них образовалось сообщество, которое называется Nerdfighteria. Его участники занимаются активизмом и устраивают благотворительные акции: например, вместе с некоммерческой организацией, сейчас известной как Fandom Forward, после землетрясения в Гаити в 2010 году они собрали 123 тысячи долларов, которых хватило на отправку пяти грузовых самолетов с гуманитарной помощью. Сейчас члены Nerdfighteria занимаются строительством и полной комплектацией больницы в Сьерра-Леоне, этот проект собрал почти 40 миллионов долларов.
Сейчас писатель ведет громкое публичное противостояние с компанией Johnson & Johnson, сохраняющей монополию на производство препарата бедаквилина, которым лечат лекарственно-устойчивый туберкулез. J&J запретила производство дженериков как минимум на ближайшие четыре года. «По оценкам экспертов, в течение этих четырех лет до 6 миллионов человек, которые могли бы иметь доступ к бедаквилину в форме дженериков, не смогут его себе позволить, и большинство из этих людей умрет», — объяснил Грин в гневном ролике.
Будучи глубоко погруженным в тему, Джон Грин в своем тиктоке делится интересными фактами, связанными с болезнью.
Как туберкулез связан с внешностью Барби
Писатель объясняет, что в XIX веке туберкулез был сильно романтизирован в Европе и Северной Америке, и заболевшие женщины воспринимали его как способ стать красивее: у них уменьшалось тело, кожа становилась алебастровой, ярче выделялись скулы, глаза казались больше. Это повлияло на стандарты красоты, и одна из причин внешнего вида первых кукол Барби связана с очень нездоровой модой.
Как туберкулез связан с местом первых ядерных испытаний
Первое испытание ядерного оружия в рамках Манхэттенского проекта прошло в штате Нью-Мексико в июле 1945 года. Это место было выбрано вовсе не случайно: именно там был чистый сухой воздух, которым надеялся вылечить свой туберкулез Роберт Оппенгеймер, один из разработчиков атомной бомбы.
Как туберкулез связан с изобретением ковбойских шляп
В середине XVIII века один из производителей головных уборов из Нью-Джерси внезапно узнал, что болен туберкулезом. Врачи посоветовали ему отправиться на запад, где воздух более благоприятен для больных. Тогда он поехал в штат Миссури, понимая, что вскоре умрет: в то время лишь небольшой процент туберкулезных больных шел на поправку. Однако ему повезло, он выздоровел, и начал изучать ближайшие территории. Вскоре он обратил внимание, что в регионе очень странная одежда: например, кепки из кожи енотов, в которых поселяются жуки, и которые не спасают ни от дождя, ни от палящего солнца. И тогда мужчина разработал водонепроницаемую шляпу с широкими полями, которая стала известна как ковбойская.
Как туберкулез связан с развитием обувной моды
В 1882 году немецкий врач Роберт Кох доказал, что туберкулез — не наследственное заболевание, а вызываемое бактериями. Тогда мужчины стали чаще бриться, чтобы не переносить микробы в бороде, а женщинам пришлось отказаться от платьев в пол, потому что подол тащил домой всю грязь с улицы. И тогда дизайнеры стали больше внимания уделять обуви, ведь ее наконец стало видно из‑под одежды.