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В Австралии воспитателя обвинили в изнасиловании 91 ребенка и съемке этого на видео

Семён Гудошников
Сегодня в 10:11

В Австралии 45-летнего бывшего работника по уходу за детьми, имя которого не раскрывается, обвинили в изнасиловании 91 ребенка, съемке этого на видео и распространении контента в интернете, сообщает Би-би-си.

По данным полиции, мужчина в течение 15 лет охотился на девочек в детских садах и центрах в Австралии и за рубежом. Его арестовали еще в августе 2022 года, но правоохранителям потребовался год, чтобы провести расследование и установить предполагаемых жертв.

Всего экс-воспитателю предъявили 246 обвинений, связанных с сексуализированным насилием над несовершеннолетними, и 673 обвинения, касающиеся непристойного поведения.

Кроме того, мужчине предъявлены сотни обвинений за съемку и распространение материалов с жестоким обращением с детьми. Полиция утверждает, что преступник записывал все свои надругательства, на его устройствах нашли 4000 изображений и видео с несовершеннолетними.

Правонарушения зафиксированы в 10 детских садах австралийского штата Квинсленд, по одному в Новом Южном Уэльсе и в неназванной стране. Мужчина работал и в других детских садах, но полиция считает, что там он не совершал преступлений.

Личности 87 австралийских детей, которых, предположительно, изнасиловал мужчина, удалось установить, с их семьями связались. Некоторые из них уже стали совершеннолетними. Сейчас австралийские власти работают с международными коллегами, чтобы связаться с еще 4 предполагаемыми жертвами за рубежом.

Местные правоохранители говорят, что это один из самых ужасных случаев, которые они когда‑либо видели. «Это за гранью чьего-либо воображения, что этот человек сделал с детьми. Вы стараетесь не удивляться после долгого времени в полиции… но это ужасающий случай», — сказала помощница комиссара Австралийской федеральной полиции Джастин Гоф.

Перед арестом в 2022 году в полицию Квинсленда дважды сообщали об обвиняемом, но следователи не находили достаточных доказательств для принятия мер. Магистратский суд Брисбена рассмотрит дело мужчины 21 августа.

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