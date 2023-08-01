В Австралии воспитателя обвинили в изнасиловании 91 ребенка и съемке этого на видео

Местные правоохранители говорят, что это один из самых ужасных случаев, которые они когда‑либо видели. «Это за гранью чьего-либо воображения, что этот человек сделал с детьми. Вы стараетесь не удивляться после долгого времени в полиции… но это ужасающий случай», — сказала помощница комиссара Австралийской федеральной полиции Джастин Гоф.