Умер актер Пол Рубенс, известный по роли Пи-Ви Хермана

«Пожалуйста, примите мои извинения за то, что не рассказывал публично о том, через что проходил в течение последних шести лет. Я всегда чувствовал огромную любовь и уважение моих друзей, фанатов и сторонников. Я любил вас всех так сильно и наслаждался тем, что создаю искусство для вас»