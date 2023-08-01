Умер актер Пол Рубенс, известный по роли Пи-Ви Хермана

Скончался американский актер Пол Рубенс, наиболее всего известный по роли Пи-Ви Хермана. Об этом сообщили на официальной странице его культового персонажа в фейсбуке*.
Артист умер от рака, с которым он боролся на протяжении многих лет «со своим фирменным упорством и остроумием», заявили представители Рубенса. Ему было 70 лет.
Близкие актера отметили, что персонаж Пи-Ви Хермана «восхищал поколения детей и взрослых своим позитивом, причудами и верой в важность доброты». Они назвали Рубенса «одаренным и плодовитым талантом».
«Он навсегда останется в комедийном пантеоне и в наших сердцах как ценный друг и человек с замечательным характером и щедростью духа», — отметили в сообщении, которое дополнили двумя цитатами Рубенса.
В одной представители актера передали его просьбу поддержать организации, занимающиеся проблемами больных раком, деменцией и болезнью Альцгеймера. В другой Рубенс извиняется перед поклонниками.
«Пожалуйста, примите мои извинения за то, что не рассказывал публично о том, через что проходил в течение последних шести лет. Я всегда чувствовал огромную любовь и уважение моих друзей, фанатов и сторонников. Я любил вас всех так сильно и наслаждался тем, что создаю искусство для вас»
Пол Рубенс родился 27 августа 1952 года в штате Нью-Йорк. В детстве он переехал с родителями во Флориду, где Рубенс начал играть в школьном театре. В 70-х годах актер стал появляться на профессиональной сцене.
В 1978 году он впервые сыграл Пи-Ви Хермана. Этот персонаж появился в нескольких фильмах, в том числе «Большом приключении Пи-Ви». Рубенс выступал сценаристом ряда проектов о Пи-Ви и даже режиссером.
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