Фрэнсис Форд Коппола предсказал приближающийся «золотой век» кинематографа

«Я еще их не посмотрел, но тот факт, что люди заполняют большие кинотеатры, чтобы увидеть их, а они — не сиквелы и не приквелы… и никакие номера к ним не прикреплены, в смысле они единственные — это победа для кино», — сказал Коппола.