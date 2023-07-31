Фрэнсис Форд Коппола предсказал приближающийся «золотой век» кинематографа

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, известный по фильмам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», считает, что индустрию кинематографа в ближайшем будущем ожидает «золотой век». Об этом сообщил NME.
Кинематографист поделился в инстаграме* своим взглядом на успех фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», которые вышли в прокат 21 июля. Коппола заявил, что эти ленты показали пример другим создателям кино.
«Я еще их не посмотрел, но тот факт, что люди заполняют большие кинотеатры, чтобы увидеть их, а они — не сиквелы и не приквелы… и никакие номера к ним не прикреплены, в смысле они единственные — это победа для кино», — сказал Коппола.
Затем режиссер добавил, общаясь с поклонниками, что ожидает большого кинотеатрального успеха в будущем. «У меня предчувствие, что мы на пороге золотого века», — признался он.
Коппола выразил надежду, что зрители смогут увидеть на больших экранах «замечательное и поучительное кино».
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.