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ЮНЕСКО рекомендовало признать Венецию объектом Всемирного наследия под угрозой

Юлия Онодэра
Вчера в 22:25

ЮНЕСКО рекомендовало включить Венецию и Венецианскую лагуну в перечень Всемирного наследия под угрозой. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению организации, город и его окрестности могут оказаться утраченными из‑за изменения климата и негативного влияния туризма. ЮНЕСКО призвало власти Италии с максимальной самоотдачей добиться решения «этих застарелых проблем».

Также организация попросила Италию отчитаться о результатах исследований по оценке рисков, которые могут представлять проходы круизных лайнеров и других крупных кораблей вблизи Венеции.

В ЮНЕСКО призвали принять решение о переводе крупных судов в порты, находящиеся дальше от города. Также там напомнили, что повышение уровня моря и другие экстремальные погодные явления угрожают целостности Венеции.

«Комитет Всемирного наследия сожалеет, что сообщаемые достижения о выполнении предыдущих решений комитета не отражают значительного прогресса в решении постоянных и сложных проблем», — подчеркнули в организации.

Отдельно ЮНЕСКО выразило обеспокоенность планами по строительству в Венеции и рядом с ней. Крупные инфраструктурные проекты, как считают специалисты, могут вкупе с другими факторами привести к «необратимым изменениям объекта».

«Некоторые из этих застарелых проблем уже привели к ухудшению присущих объекту характеристик и его атрибутов, особенно связанных с его культурной и социальной идентичностью и целостностью», — заявили в ЮНЕСКО.

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