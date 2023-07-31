ЮНЕСКО рекомендовало признать Венецию объектом Всемирного наследия под угрозой

По мнению организации, город и его окрестности могут оказаться утраченными из‑за изменения климата и негативного влияния туризма. ЮНЕСКО призвало власти Италии с максимальной самоотдачей добиться решения «этих застарелых проблем».
Также организация попросила Италию отчитаться о результатах исследований по оценке рисков, которые могут представлять проходы круизных лайнеров и других крупных кораблей вблизи Венеции.
В ЮНЕСКО призвали принять решение о переводе крупных судов в порты, находящиеся дальше от города. Также там напомнили, что повышение уровня моря и другие экстремальные погодные явления угрожают целостности Венеции.
«Комитет Всемирного наследия сожалеет, что сообщаемые достижения о выполнении предыдущих решений комитета не отражают значительного прогресса в решении постоянных и сложных проблем», — подчеркнули в организации.
Отдельно ЮНЕСКО выразило обеспокоенность планами по строительству в Венеции и рядом с ней. Крупные инфраструктурные проекты, как считают специалисты, могут вкупе с другими факторами привести к «необратимым изменениям объекта».
«Некоторые из этих застарелых проблем уже привели к ухудшению присущих объекту характеристик и его атрибутов, особенно связанных с его культурной и социальной идентичностью и целостностью», — заявили в ЮНЕСКО.