Глухая кошка Сигрид стала звездой соцстей благодаря велосипедным прогулкам с хозяином

Норвежская кошка по кличке Сигрид (или Сиги) стала звездой соцсетей и любимицей жителей Лондона. Все благодаря велосипедным прогулкам со своим хозяином Трэвисом Нельсоном, который рассказал Daily Mail о своей питомице.
Сигрид, как и многие голубоглазые кошки, совершенно глухая. Но это, по словам Нельсона, не мешает ей относиться к жизни как к безостановочному приключению.
Нельсон завел Сигрид в 2017 году — вскоре после того, как потерял работу в Кремниевой долине и погрузился в депрессию. Кошка с белоснежной шубкой помогла ему выправить ментальное здоровье.
Мужчина заметил, что, еще будучи котенком, Сиги с любопытством наблюдает за происходящим за окном, и начал брать питомицу на прогулки по Сан-Франциско. Вскоре Трэвис нашел работу в Лондоне и переехал туда с невестой Бьянкой и двумя своими кошками — Сигрид и Илвой.
Однако в разгар пандемии мужчина вновь попал под сокращение и, опасаясь повторения депрессии, решил вернуться к давнему хобби — езде на велосипеде. Ему не хотелось оставлять дома Сиги, которая так любит прогулки, поэтому он стал брать ее с собой. И специально для нее оборудовал велосипед корзинкой.
Вместе с питомицей Нельсон уже проехал около 5 тыс. километров и собрал в соцсетях более миллиона подписчиков. Прохожие каждый день одаривают их улыбками и приятными словами, просят сделать селфи и гладят Сиги. Поскльку кошка абсолютно глухая, ее совсем на напрягает шум города.
«Зная, что моя кошка вдохновляет бесчисленное число людей по всему миру, радуется и мое сердце. Она спасла меня от повторяющихся депрессий, которые заставляли меня думать о самоубийстве. Теперь наши совместные путешествия наполняют каждый день новыми возможностями. Невозможно грустить, когда вокруг столько улыбок — как в реальном мире, так и в сети», — говорит Нельсон.
Сигрид не только спасла хозяина от депрессии, но и вдохновила на новые свершения — о приключениях с питомицей Нельсон написал книгу.