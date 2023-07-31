Глухая кошка Сигрид стала звездой соцстей благодаря велосипедным прогулкам с хозяином

«Зная, что моя кошка вдохновляет бесчисленное число людей по всему миру, радуется и мое сердце. Она спасла меня от повторяющихся депрессий, которые заставляли меня думать о самоубийстве. Теперь наши совместные путешествия наполняют каждый день новыми возможностями. Невозможно грустить, когда вокруг столько улыбок — как в реальном мире, так и в сети», — говорит Нельсон.