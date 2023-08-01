Лучший день рождения за все 100 лет: две сотни собак пришли поздравить мужчину с юбилеем

Внезапно жители Сан-Хосе стали активно делиться записью друг с другом, и Мур подумала, что, возможно, удастся собрать даже несколько десятков собак — двадцать, а то и тридцать. Она заранее приготовила не только закуски для людей, но и собачьи угощения. И была совершенно ошеломлена, когда на празднике появилось более 200 псов со своими хозяевами.