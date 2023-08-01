Лучший день рождения за все 100 лет: две сотни собак пришли поздравить мужчину с юбилеем

Элисон Мур долго думала, как отпраздновать столетие отца: в такой юбилей хотелось порадовать его особенным образом, не ограничиваясь большим семейным ужином. Многие из его друзей Роберта Мура умерли, и, кроме родственников, звать было некого. Но Элисон знала, как он обожает дворняжек. «Ему хочется погладить каждую увиденную собаку. Он был таким всю свою жизнь», — рассказывает она.
Тогда она решила позвать соседей, у которых есть четверолапые, — чтобы вокруг отца собралось несколько животных, которых он сможет обнять. За неделю до празднования женщина опубликовала пост в соцсетях, где объяснила свою задумку.
Внезапно жители Сан-Хосе стали активно делиться записью друг с другом, и Мур подумала, что, возможно, удастся собрать даже несколько десятков собак — двадцать, а то и тридцать. Она заранее приготовила не только закуски для людей, но и собачьи угощения. И была совершенно ошеломлена, когда на празднике появилось более 200 псов со своими хозяевами.
Пушистые гости выстроились на улице, ожидая своей очереди на объятия Роберта Мура. «Он был так потрясен, — делится Элисон, которая устроила отцу лучший день рождения за всю его долгую жизнь. — Он общался с детьми, гладил всех собак и называл их по именам. Это было так весело».
Кэролайн Мур, внучка именинника, прилетела на празднование из Нью-Йорка. Именно она опубликовала видео в тиктоке. «Пришло так много незнакомых людей. К тому же они сделали открытки и плакаты, принесли кексы. Это было невероятно трогательно», — рассказала девушка. Некоторые из присутствующих действительно тщательно подготовились: например, нарядили своих питомцев в смокинги и прикрепили к ним значки со словами «С днем рождения».
Роберт Мур почти в течение двух часов, «улыбаясь от уха до уха», гладил собак, которые пришли на праздник. «Это было так мило, — вспоминает Элисон. — Мой дорогой папа заслуживает этого».