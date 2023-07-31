Журнал Time составил список 100 лучших фильмов за последние 100 лет

Кинокритик Стефани Захарек составила для журнала Time список «100 лучших фильмов за последние десять десятилетий». Из каждого десятилетия — с 1920-х по 2010-е — Захарек взяла по 10 картин.
Кинокритик подчеркнула, что при составлении списка руководствовалась личным отношением к фильмам и не проводила опросов среди коллег. Поэтому в ее подборку не вошли некоторые ленты, которые обычно оказываются на первых местах в подобных списках, вроде «Касабланки» (1942), «Чужого» (1979) и «Славных парней» (1990).
Самая новая лента в материале Time — «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино (2019), самые старые — «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине и «В нашем дворе» Оскара Мишо (оба — 1920).
Среди лучших фильмов 2010-х, по мнению Захарек, также «Корпорация „Святые моторы“» (2012), «Выживут только любовники» (2013), «Побудь в моей шкуре» (2013), «Феникс» (2014), «Сельма» (2014), «Я не ваш негр» (2016), «Затерянный город Z» (2016), «Лунный свет» (2016) и «Маленькие женщины» (2019).
В подборке Захарек достаточно много фильмов, получивших культовый статус и считающихся классикой кино. К примеру, «Семь самураев» (1954), «В джазе только девушки» (1959), «Бонни и Клайд» (1967), «Ночь живых мертвецов» (1968), «Челюсти» (1975), «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» (1980), «Инопланетянин» (1982), «Любовное настроение» (2000) и «Дитя человеческое» (2006).
Захарек отметил, что составляла подборку, основываясь на своем пятидесятилетнем опыте. Она выбирала фильмы, в которых «переплетаются мастерство и дух» и которые «по какой‑то причине глубоко трогают ее».
По словам кинокритика, все выбранные картины так или иначе говорят об эпохе, в которой были созданы. Захарек с сожалением замечает, что на протяжении большей части XX века отрасль контролировали мужчины, поэтому в списке мало картин, созданных женщинами или цветными режиссерами.
«В этом смысле один из компонентов кинематографа последних 100 лет — это пустое пространство, заполненное нереализованными возможностями. Американская история полна таких пробелов, и они многое говорят о нас», — отметила она.