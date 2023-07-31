Журнал Time составил список 100 лучших фильмов за последние 100 лет

По словам кинокритика, все выбранные картины так или иначе говорят об эпохе, в которой были созданы. Захарек с сожалением замечает, что на протяжении большей части XX века отрасль контролировали мужчины, поэтому в списке мало картин, созданных женщинами или цветными режиссерами.