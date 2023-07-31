Реклама
Новости

«Utopia» Трэвиса Скотта стала самым прослушиваемым альбомом года в Spotify

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:14

Американский рэпер Трэвис Скотт установил новый рекорд в Spotify. Его новый альбом «Utopia» стал самой прослушиваемой пластинкой года всего за один день.

Spotify подтвердил эту информацию, но не раскрыл точные цифры. Представители сервиса добавили, что все 19 треков с альбома заняли первые места в чарте Spotify Top 20. На первом месте — «Meltdown» с Дрейком на фите.

По данным сайта Genius, в этой песне Скотт задиссил Тимоте Шаламе, с которым сейчас состоит в отношениях его бывшая возлюбленная Кайли Дженнер. «Шоколад AP против шоколада с фабрики „Вилли Вонки“./Найди другое пламя, такое же горячее, как я», — читает рэпер.

Шоколад AP (Chocolate AP) — это любимая рэпером модель люксового бренда часов Audemars Piguet, а Вилли Вонка — сказочный персонаж, которого сыграет Шаламе в предстоящей экранизации.

«Utopia» является четвертой студийной работой Скотта и его первой пластинкой за последние пять лет. В его записи приняли участие Бейонсе, Плейбой Карти, Джеймс Блейк, Джастин Вернон из Bon Iver и другие.

расскажите друзьям
люди
Трэвис СкоттДжеймс БлейкДжастин Вернон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»