«Utopia» Трэвиса Скотта стала самым прослушиваемым альбомом года в Spotify

По данным сайта Genius, в этой песне Скотт задиссил Тимоте Шаламе, с которым сейчас состоит в отношениях его бывшая возлюбленная Кайли Дженнер. «Шоколад AP против шоколада с фабрики „Вилли Вонки“./Найди другое пламя, такое же горячее, как я», — читает рэпер.