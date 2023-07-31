«Utopia» Трэвиса Скотта стала самым прослушиваемым альбомом года в Spotify

Американский рэпер Трэвис Скотт установил новый рекорд в Spotify. Его новый альбом «Utopia» стал самой прослушиваемой пластинкой года всего за один день.
Spotify подтвердил эту информацию, но не раскрыл точные цифры. Представители сервиса добавили, что все 19 треков с альбома заняли первые места в чарте Spotify Top 20. На первом месте — «Meltdown» с Дрейком на фите.
По данным сайта Genius, в этой песне Скотт задиссил Тимоте Шаламе, с которым сейчас состоит в отношениях его бывшая возлюбленная Кайли Дженнер. «Шоколад AP против шоколада с фабрики „Вилли Вонки“./Найди другое пламя, такое же горячее, как я», — читает рэпер.
Шоколад AP (Chocolate AP) — это любимая рэпером модель люксового бренда часов Audemars Piguet, а Вилли Вонка — сказочный персонаж, которого сыграет Шаламе в предстоящей экранизации.
«Utopia» является четвертой студийной работой Скотта и его первой пластинкой за последние пять лет. В его записи приняли участие Бейонсе, Плейбой Карти, Джеймс Блейк, Джастин Вернон из Bon Iver и другие.