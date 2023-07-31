«Я была бы мертва»: Джейми Ли Кертис рассказала о борьбе с опиоидной зависимостью

Звезда «Хеллоуина» и «Все везде и сразу» Джейми Ли Кертис рассказала в программе MSNBC «The Morning Joe» о своей борьбе с опиоидной зависимостью.
«Я была опиоидной наркоманкой, и мне нравился хороший опиоидный кайф. И если бы тогда фентанил был так легко доступен, как он доступен сегодня на улице, я была бы мертва», — сказала она.
По словам актрисы, ей повезло, что под действием наркотиков она не приняла ужасных решений, о которых жалела бы всю оставшуюся жизнь. «В тюрьме сидят женщины, чьи жизни были разрушены наркотиками и алкоголем, не потому что они были жестокими преступниками, не потому что они были ужасными людьми, а потому что они были наркоманами», — сказала она.
Кертис рассказывала, что ее пристрастие к опиоидам было вызвано операцией на глазу, которую она перенесла 1989 году. Она принимала рецептурное обезболивающее викодин до 1999 года. По словам актрисы, она даже воровала эти таблетки у родственников и друзей.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, синтетический опиоид фентанил в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина. В Управлении по борьбе с наркотиками утверждают, что от этого вещества умирает больше американцев в возрасте до 50 лет, чем от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, убийств, самоубийств и других несчастных случаев.