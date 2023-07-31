«Я была бы мертва»: Джейми Ли Кертис рассказала о борьбе с опиоидной зависимостью

По словам актрисы, ей повезло, что под действием наркотиков она не приняла ужасных решений, о которых жалела бы всю оставшуюся жизнь. «В тюрьме сидят женщины, чьи жизни были разрушены наркотиками и алкоголем, не потому что они были жестокими преступниками, не потому что они были ужасными людьми, а потому что они были наркоманами», — сказала она.