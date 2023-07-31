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Netflix и Би-би-си снимут фильм о взрыве самолета Boeing 747 над Локерби

Виктория Шанина
Сегодня в 13:24

Стриминговая платформа Netfix объединится с Би-би-си для разработки драматического сериала, посвященного теракту на рейсе PA103 над шотландским городом Локерби. Об этом пишет Deadline.

Сюжет картины будет сконцентрирован вокруг совместного расследования катастрофы шотландскими и американскими властями, а также на том, как взрыв повлиял на жителей Локерби. Он будет основан на интервью и допросах, которые проводили следственные органы двух стран.

Над сценарием работают Джим Шеридан и его дочь Керстен. Также тексты для двух эпизодов подготовят Джонатан Ли и Джиллиан Роджер Парк.

Всего в картине будет шесть серий. Она получит название «Локерби».

21 декабря 1988 года самолет Boeing 747 вылетел из Лондона в Нью-Йорк. Спустя 58 минут в грузовом отсеке произошел взрыв, который уничтожил самолет. Горящие обломки рухнули на Локерби.

В результате авиакатастрофы погибли 270 человек — все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа, а также 11 человек на земле. Это самый большой теракт по числу погибших, совершенный в Великобритании.

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Джим ШериданДжонатан Ли
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