Netflix и Би-би-си снимут фильм о взрыве самолета Boeing 747 над Локерби

Стриминговая платформа Netfix объединится с Би-би-си для разработки драматического сериала, посвященного теракту на рейсе PA103 над шотландским городом Локерби. Об этом пишет Deadline.
Сюжет картины будет сконцентрирован вокруг совместного расследования катастрофы шотландскими и американскими властями, а также на том, как взрыв повлиял на жителей Локерби. Он будет основан на интервью и допросах, которые проводили следственные органы двух стран.
Над сценарием работают Джим Шеридан и его дочь Керстен. Также тексты для двух эпизодов подготовят Джонатан Ли и Джиллиан Роджер Парк.
Всего в картине будет шесть серий. Она получит название «Локерби».
21 декабря 1988 года самолет Boeing 747 вылетел из Лондона в Нью-Йорк. Спустя 58 минут в грузовом отсеке произошел взрыв, который уничтожил самолет. Горящие обломки рухнули на Локерби.
В результате авиакатастрофы погибли 270 человек — все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа, а также 11 человек на земле. Это самый большой теракт по числу погибших, совершенный в Великобритании.