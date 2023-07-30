В Москве появилась реклама Елабуги: «Цветаева тут уже была, а ты?». Там поэтесса покончила с собой

«Каждый видит то, что хочет увидеть. Посыл был такой, что очень много в Елабуге мест известных, достопримечательностей, это город с 1000-летней историей, есть и музей Цветаевой. Это нужно смотреть на творческую составляющую человека, а не на последние дни ее жизни. Да, такая трагедия случилась, но это не умаляет ни достоинств Елабуги, ни ее собственных достоинств. Насколько мне известно, рекламу не меняли», — рассказала Елизарова журналистам.