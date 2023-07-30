В Москве появилась реклама Елабуги: «Цветаева тут уже была, а ты?». Там поэтесса покончила с собой

В аэропорту Шереметьево появился рекламный баннер с призывом посетить Елабугу, обратили внимание 116.ru и телеграм-канал «Подъем». Он гласит: «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты?»
Неоднозначная реклама татарстанского города появилась в зале московского аэропорта еще в начале июля, следует из сообщения 116.ru. Однако в соцсетях на плакат обратили внимание только сейчас.
«Очень своеобразно выглядит подобного рода реклама, когда знаешь биографию Цветаевой. На баннере, к слову, нет никаких приписок, что поэтесса в этой самой Елабуге покончила с собой. Я специально проверила», — поделилась впечатлениями читательница 116.ru, первой заметившая баннер.
Мария Цветаева перебралась в Елабугу 8 августа 1941 года, эвакуируясь из подмосковного Королева. Прописавшись в городе, она устроилась на работу посудомойкой в соседнем городе Чистополе. 31 августа поэтесса покончила с собой. Сейчас в городе работает Дом памяти, где хранятся ее записная книжка и предсмертные записки.
«Те, кто видел Цветаеву в тот период, рассказывали: „Она была совершенно бледная, измученная“ <…> Ее нашли в сенях дома, где она жила. Сын Георгий в своем дневнике писал: „Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее ‚освободить‘. И кончила с собой“», — приводит справку 116.ru
«Подъем» получил комментарий от пресс-секретаря Госкомитета по туризму Татарстана Елены Елизаровой. По ее словам, никаких призывов к суициду в рекламу никто не вкладывал.
«Каждый видит то, что хочет увидеть. Посыл был такой, что очень много в Елабуге мест известных, достопримечательностей, это город с 1000-летней историей, есть и музей Цветаевой. Это нужно смотреть на творческую составляющую человека, а не на последние дни ее жизни. Да, такая трагедия случилась, но это не умаляет ни достоинств Елабуги, ни ее собственных достоинств. Насколько мне известно, рекламу не меняли», — рассказала Елизарова журналистам.