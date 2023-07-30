Иосиф Пригожин собирался отдать свой подкожный жир для пластики попы Инстасамки

Продюсер Иосиф Пригожин собирался передать свой подкожный жир Инстасамке для пластики ее ягодиц. Об этом он рассказал в интервью Алене Жигаловой.
«Я обещал познакомить [Инстасамку] с хорошим хирургом и сделать ей попу. Я хотел отдать свой жир на попу. Вот часть живота готов был ей отдать на попу. Она была согласна, но оказалось, нельзя, согласно каким‑то химическим процессам. Я бы с удовольствием отдал часть своего жира ей на попу. Представляешь: Инстасамка, а попа от Пригожина?» — рассмеялся продюсер.
С певицей и ее мужем Moneyken муж Валерии познакомился во время съемок шоу «Музыкалити» в мае 2021 года. «Они хорошие ребята, мы даже как‑то ходили на завтрак вместе», — добавил Пригожин.
На ютуб-шоу «Газгольдера» Инстасамка впервые рассказала о планах сделать пластическую операцию ягодиц. В ответ на ее слова Пригожин посоветовал не ставить импланты, а закачать подкожный жир. Ведущий шоу Максим Галкин* в шутку предложил певице взять немного жира с живота продюсера, тот идею поддержал. Теперь мы знаем, что две эстрадные звезды всерьез отнеслись к забавной идее.