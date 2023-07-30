Иосиф Пригожин собирался отдать свой подкожный жир для пластики попы Инстасамки

«Я обещал познакомить [Инстасамку] с хорошим хирургом и сделать ей попу. Я хотел отдать свой жир на попу. Вот часть живота готов был ей отдать на попу. Она была согласна, но оказалось, нельзя, согласно каким‑то химическим процессам. Я бы с удовольствием отдал часть своего жира ей на попу. Представляешь: Инстасамка, а попа от Пригожина?» — рассмеялся продюсер.