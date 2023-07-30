Умер муж и продюсер певицы Натали. СМИ пишут, что он покончил с собой из‑за последствий ковида

Натали познакомилась с Александром в 1990 году после выступления на нижегородском рок-фестивале. Продюсер предложил ей записать несколько песен в местной студии звукозаписи. Там артистка записала первые треки и позже выпустила два альбома — «Супербой» и «Поп-Галактика».