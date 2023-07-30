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Умер муж и продюсер певицы Натали. СМИ пишут, что он покончил с собой из‑за последствий ковида

Семён Гудошников
Сегодня в 14:53

В Москве на 54-м году жизни скончался супруг и продюсер певицы Натали Александр Рудин. Об этом артистка рассказала РИА «Новости» и РБК.

Baza и Mash сообщают, что Рудин покончил с собой. Его тело 27 июля нашли на козырьке дома на Беломорской улице.

Мужчина тяжело переживал последствия перенесенного COVID-19 и два года наблюдался в клинике с постковидной депрессией.

«Муж ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись. Сегодня похороны в нашем родном Дзержинске», — сказала его супруга Наталья Рудина (настоящее имя артистки).

Натали познакомилась с Александром в 1990 году после выступления на нижегородском рок-фестивале. Продюсер предложил ей записать несколько песен в местной студии звукозаписи. Там артистка записала первые треки и позже выпустила два альбома — «Супербой» и «Поп-Галактика».

Натали и Александр поженились в 1991 году, у пары родились три сына. Как отмечает «Комсомольская правда», две недели назад умер отец Александра Рудина.

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