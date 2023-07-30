В Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине. Россию на них не позвали

На организованную Украиной и Саудовской Аравией встречу в Джидде прилетят высокопоставленные чиновники из 30 стран, пишет WSJ. Среди них есть политики из Евросоюза, Великобритании и Польши, а также «ключевых развивающихся стран», в том числе Индии и Бразилии, сообщает газета. Кроме этого, ожидаются делегаты из Турции, ЮАР, Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии. Еще одним участником съезда должен стать советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.