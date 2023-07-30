В Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине. Россию на них не позвали

Журналисты The Wall Street Journal и Associated Press узнали, что 5–6 августа в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по урегулированию военного конфликта на территории Украины. По их информации, представители России на них не приглашены.
На организованную Украиной и Саудовской Аравией встречу в Джидде прилетят высокопоставленные чиновники из 30 стран, пишет WSJ. Среди них есть политики из Евросоюза, Великобритании и Польши, а также «ключевых развивающихся стран», в том числе Индии и Бразилии, сообщает газета. Кроме этого, ожидаются делегаты из Турции, ЮАР, Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии. Еще одним участником съезда должен стать советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.
WSJ передает, что затем представители Украины и Запада надеются провести мирный саммит в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы урегулирования конфликта. Политики ожидают, что эти принципы могут стать основой будущих мирных переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева.
Однако в саммите не будет участвовать Россия, которая, по словам журналистов, «отвергает любые серьезные разговоры о мире и придерживается максималистских требований в отношении любого урегулирования, в том числе аннексии территории, которую ее войска в настоящее время не контролируют».
Газета отмечает активную роль Саудовской Аравии в дипломатических инициативах по Украине. Хотя Белый дом обвинил арабскую страну в поддержании высоких цен на нефть, что помогало России зарабатывать на экспорте, саудиты содействовали обмену военнопленными и приняли президента Зеленского на майском саммите.
По мнению опрошенных WSJ западных дипломатов, Саудовская Аравия была выбрана для проведения второго раунда переговоров отчасти в надежде убедить принять в них участие Китай, поддерживающий тесные связи с Москвой. Участие представителей восточной страны в съезде не исключено, но и не подтверждено.