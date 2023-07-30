Жуткие орудия пыток в дебютном трейлере новой «Пилы»

На ютьюб-канале Lionsgate Movies появился первый трейлер «Пилы X». Премьера картины намечена на 29 сентября.
В ролике недобросовестные мексиканские врачи попадают в жуткие ловушки, которые подстроил для них Джон Крамер.
Действие фильма разворачивается между событиями первой и второй части «Пилы». Больной и отчаявшийся Джон отправляется в Мексику для проведения рискованной медицинской процедуры в надежде получить чудодейственное лекарство от рака. Но вся операция оказывается аферой, и серийный убийца начинает вершить справедливость с помощью изощренных орудий пыток.
К главной роли вернется Тобин Белл. С ним на экране появится Шони Смит, снимавшаяся во второй, третьей и шестой частях франшизы. Срежиссирует картину Кевин Гротерт, за сценарий отвечают Питер Голдфингер и Джош Столберг.