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Жуткие орудия пыток в дебютном трейлере новой «Пилы»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:38

На ютьюб-канале Lionsgate Movies появился первый трейлер «Пилы X». Премьера картины намечена на 29 сентября.

В ролике недобросовестные мексиканские врачи попадают в жуткие ловушки, которые подстроил для них Джон Крамер.

Действие фильма разворачивается между событиями первой и второй части «Пилы». Больной и отчаявшийся Джон отправляется в Мексику для проведения рискованной медицинской процедуры в надежде получить чудодейственное лекарство от рака. Но вся операция оказывается аферой, и серийный убийца начинает вершить справедливость с помощью изощренных орудий пыток.

К главной роли вернется Тобин Белл. С ним на экране появится Шони Смит, снимавшаяся во второй, третьей и шестой частях франшизы. Срежиссирует картину Кевин Гротерт, за сценарий отвечают Питер Голдфингер и Джош Столберг.

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Джон КрамерШони СмитКевин ГротертДжош Столберг
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