Жуткие орудия пыток в дебютном трейлере новой «Пилы»

Действие фильма разворачивается между событиями первой и второй части «Пилы». Больной и отчаявшийся Джон отправляется в Мексику для проведения рискованной медицинской процедуры в надежде получить чудодейственное лекарство от рака. Но вся операция оказывается аферой, и серийный убийца начинает вершить справедливость с помощью изощренных орудий пыток.