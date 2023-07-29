Дрейк заплатил 1 млн долларов за перстень, который носил Тупак Шакур. Фото покупки рэпер опубликовал в сторис своего инстаграма*.
Украшение было выставлено на аукционе Sotheby’s в прошлые выходные. Оценщики площадки назначили за него цену в 300 тыс. долларов, но рэпер дал за него сумму в три раза больше.
Фотографию драгоценности Дрейк запостил в пятницу, призвав своих слушателей включить альбом «Utopia» Трэвиса Скотта. В куплете песни «Meltdown» канадец шепчет, что «вложил миллион в эту штуку».
По информации Fox, кольцо стало самым дорогим проданным хип-хоп-артефактом в истории.
Перстень выполнен из 14-каратного золота и представляет собой кольцо с короной, которая инкрустирована рубинами и бриллиантами огранки «паве», а внутри есть гравировка «Pac & Dada, 1996» — дань уважения к его отношениям с дочерью Куинси Джонса Кидадой Джонс в то время.
В 1996 году автор «All Eyez on Me» придумал дизайн и заказал это кольцо, а затем надел его во время своего последнего публичного выступления на церемонии MTV Video Music Awards.
По данным People, вдохновением для создания кольца послужили короны средневековых королей Европы. На аукцион его выставила Крестная мать 2Pac, Яасмин Фула.
«Это уникальное кольцо было тщательно разработано Тупаком, является одним из последних произведений его безграничной творческой энергии и уникальным артефактом того времени, а также демонстрирует его бессмертное влияние на хип-хоп», — добавила Кассандра Хэттон, руководитель отдела науки и популярной культуры Sotheby’s Global.
Кроме перстня в коллекции украшений Дрейка есть две цепи с подвесками в виде головы Шакура с терновыми венками.
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