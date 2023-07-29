Перстень выполнен из 14-каратного золота и представляет собой кольцо с короной, которая инкрустирована рубинами и бриллиантами огранки «паве», а внутри есть гравировка «Pac & Dada, 1996» — дань уважения к его отношениям с дочерью Куинси Джонса Кидадой Джонс в то время.