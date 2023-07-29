«Одноклассники» уберут оценки под фото и позволят скрывать «классы»

«Это похоже на то, что когда‑то сделал Instagram*, введя возможность скрывать лайки. По их мнению, лайк — это не истина, а лишь реакция другого человека, причем очень субъективная. Мотивировано это было еще и тем, чтобы люди чувствовали себя комфортно, выражали свои мысли открыто, не сравнивая себя с другими», — пояснил руководитель проектной команды Ассоциации блогеров и агентств Тимур Ахмедов.