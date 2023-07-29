«Одноклассники» уберут оценки под фото и позволят скрывать «классы»

Из соцсетей «Одноклассники» уберут возможность оценивать фото по пятибалльной шкале, чтобы снизить «уровень негатива между пользователями». Еще одно нововведение — возможность скрыть «классы», передает РБК.
«Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети», — рассказал представитель «Одноклассников». Ранее соцсеть запустила ограничение, запрещающее пользователю за токсичные и оскорбительные комментарии оставлять новые, напомнил он.
«Это похоже на то, что когда‑то сделал Instagram*, введя возможность скрывать лайки. По их мнению, лайк — это не истина, а лишь реакция другого человека, причем очень субъективная. Мотивировано это было еще и тем, чтобы люди чувствовали себя комфортно, выражали свои мысли открыто, не сравнивая себя с другими», — пояснил руководитель проектной команды Ассоциации блогеров и агентств Тимур Ахмедов.
Оценка фотографий пропадет до конца августа 2023 года. Функция с анонимными «классами» уже работает.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.