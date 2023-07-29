Гарика Сукачева госпитализировали из‑за «ухудшения здоровья»

Команда Сукачева подчеркнула, что оркестр и техническая группа прибыли на площадку, и пообещала вернуть зрителям деньги за билеты. Кроме того, они сделали свободным вход на мероприятие, которое поменяло формат, и пригласили даже тех поклонников, которые ранее не приобретали билеты.