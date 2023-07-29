Гарика Сукачева госпитализировали из‑за «ухудшения здоровья»

Гарика Сукачева поместили в больницу «в связи с ухудшением здоровья». Об этом сообщила команда музыканта.
Представители музыканта рассказали о госпитализации в посте об отмене выступления в Карелии, но не стали называть причину. «В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в „Рускеала“ на хуторе Елки пройдет в неожиданном формате „Народное караоке“», — говорится в посте.
Команда Сукачева подчеркнула, что оркестр и техническая группа прибыли на площадку, и пообещала вернуть зрителям деньги за билеты. Кроме того, они сделали свободным вход на мероприятие, которое поменяло формат, и пригласили даже тех поклонников, которые ранее не приобретали билеты.
В комментариях поклонники рок-музыканта желают ему сил, здоровья и быстрого восстановления.
Год назад Сукачев перенес операцию. Из‑за хирургического вмешательства он был вынужден отменить шоу в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В прошлом медиа сообщали о проблемах с сердцем и желудком у лидера «Неприкасаемых».