Реклама
Новости

Гарика Сукачева госпитализировали из‑за «ухудшения здоровья»

Максим Саблин
Сегодня в 13:43

Гарика Сукачева поместили в больницу «в связи с ухудшением здоровья». Об этом сообщила команда музыканта.

Представители музыканта рассказали о госпитализации в посте об отмене выступления в Карелии, но не стали называть причину. «В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в „Рускеала“ на хуторе Елки пройдет в неожиданном формате „Народное караоке“», — говорится в посте.

Команда Сукачева подчеркнула, что оркестр и техническая группа прибыли на площадку, и пообещала вернуть зрителям деньги за билеты. Кроме того, они сделали свободным вход на мероприятие, которое поменяло формат, и пригласили даже тех поклонников, которые ранее не приобретали билеты.

В комментариях поклонники рок-музыканта желают ему сил, здоровья и быстрого восстановления.

Год назад Сукачев перенес операцию. Из‑за хирургического вмешательства он был вынужден отменить шоу в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В прошлом медиа сообщали о проблемах с сердцем и желудком у лидера «Неприкасаемых».

расскажите друзьям
люди
Гарик СукачевЕлка
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»