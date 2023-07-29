Реклама
Новости

Двух студентов ВШЭ отправили под домашний арест по делу об участии в экстремистской организации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:35

Студентов ВШЭ Ивана Трофимова и Алину Олехнович отправили под домашний арест до 24 сентября, сообщает «Медиазона»* со ссылкой на Басманный районный суд Москвы. Молодых людей обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.

Издание со ссылкой на сайт вуза пишет, что 22-летний Трофимов и 21-летняя Олехнович учатся по профилю «кино и видеоарт» на кафедре современного искусства. Уголовная статья, по которой проходит их дело, предполагает до шести лет лишения свободы.

27 июля в телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьева сообщалось о задержании Трофимова и Олехнович. К посту прикреплена фотография задержания парня, на которого надевают наручники.

Соловьев утверждает, что молодые люди — это «активисты „подпольных штабов“ Навального», и их отправили в СИЗО (это не подтвердилось).

Штабы Алексея Навального включили в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму, в апреле 2021 года. По мнению прокуратуры, организация планировала изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

расскажите друзьям
теги
ВШЭ
люди
Владимир СоловьевИван ТрофимовАлексей Навальный
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»