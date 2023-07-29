Двух студентов ВШЭ отправили под домашний арест по делу об участии в экстремистской организации

Студентов ВШЭ Ивана Трофимова и Алину Олехнович отправили под домашний арест до 24 сентября, сообщает «Медиазона»* со ссылкой на Басманный районный суд Москвы. Молодых людей обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.
Издание со ссылкой на сайт вуза пишет, что 22-летний Трофимов и 21-летняя Олехнович учатся по профилю «кино и видеоарт» на кафедре современного искусства. Уголовная статья, по которой проходит их дело, предполагает до шести лет лишения свободы.
27 июля в телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьева сообщалось о задержании Трофимова и Олехнович. К посту прикреплена фотография задержания парня, на которого надевают наручники.
Соловьев утверждает, что молодые люди — это «активисты „подпольных штабов“ Навального», и их отправили в СИЗО (это не подтвердилось).
Штабы Алексея Навального включили в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму, в апреле 2021 года. По мнению прокуратуры, организация планировала изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».