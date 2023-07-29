Двух студентов ВШЭ отправили под домашний арест по делу об участии в экстремистской организации

Издание со ссылкой на сайт вуза пишет, что 22-летний Трофимов и 21-летняя Олехнович учатся по профилю «кино и видеоарт» на кафедре современного искусства. Уголовная статья, по которой проходит их дело, предполагает до шести лет лишения свободы.