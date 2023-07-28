«Нет ни единого оправдания домашнему насилию»: Асмус ответила на травлю от комментаторов

«Но запомните, что нет ни единого оправдания домашнему насилию! Жертвы — обычные, нормальные, не глупые и не бракованные девчонки, просто они оказались в беде. И на этом месте может оказаться каждая! А отношение к ним, как „сама виновата“ или „сама спровоцировала“, крайне жестоко! Не будьте зверьми, перестаньте так мыслить! Не дай Бог вам или вашим дочерям оказаться на этом месте», — добавила она.