«Нет ни единого оправдания домашнему насилию»: Асмус ответила на травлю от комментаторов

Актриса Кристина Асмус, которая рассказала ранее о пережитом насилии со стороны бывшего партнера, ответила в инстаграме* на травлю от комментаторов.
На прошлой неделе на ютубе вышел подкаст с Асмус, где она поделилась, что, будучи студенткой, полтора года провела в отношениях с «жестоким маньяком-абьюзером». По ее словам, партнер «бил ее как не в себя». Асмус отметила, что не могла никому рассказать о своей проблеме — ей было страшно, что ее осудят.
Некоторые комментаторы, как и предполагала актриса в интервью, обвинили ее в том, что она якобы выдумала историю с насилием. Один из пользователей написал, что «нормальный человек не проживет столько лет с абьюзером».
В своем ответе на эти комментарии Асмус сказала, что понимает, как можно попасть в эмоциональный и физический абьюз, но в этом никогда нельзя винить пострадавшую.
«Насилие развивается очень медленно, и ты не сразу понимаешь, что попала в ловушку. Тебя начинают обрабатывать — сначала все подается как страсть, шутка или плохое настроение, затем ты начинаешь оправдывать его: я виновата, я довела, или у него было сложное детство. Ты уже не можешь адекватно оценивать ситуацию. Насильники постоянно дрессируют жертву!» — написала актриса.
«Но запомните, что нет ни единого оправдания домашнему насилию! Жертвы — обычные, нормальные, не глупые и не бракованные девчонки, просто они оказались в беде. И на этом месте может оказаться каждая! А отношение к ним, как „сама виновата“ или „сама спровоцировала“, крайне жестоко! Не будьте зверьми, перестаньте так мыслить! Не дай Бог вам или вашим дочерям оказаться на этом месте», — добавила она.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.